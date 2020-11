Lazio, la probabile formazione contro lo Zenit

Otto assenti per Simone Inzaghi , si trova a dover affrontare la terza gara del girone di Champions League senza alcuni uomini chiave per la sua Lazio . Domani a San Pietroburgo contro lo Zenit, l’allenatore biancoceleste è costretto a rinunciare a Strakosha, Lucas Leiva e Immobile che sono rimasti a Roma.

Non solo, perché le tre assenze menzionate in precedenza, vanno ad aggiungersi a quelle di Lazzari, Luis Alberto, Radu, Lulic ed Escalante. Così davanti a Reina ci saranno Acerbi, Hoedt e Luiz Felipe. A centrocampo dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Milinkovic, Parolo e Akpa Akpro, con Marusic sulla corsia di destra e Fares a sinistra. In attacco coppia offensiva inedita con i due nuovi arrivati nell’ultima sessione di mercato, ovvero Andreas Pereira e Muriqi.

La probabile formazione

Lazio (3-5-2): Reina; Acerbi, Hoedt, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic Savic, Parolo, Akpa Akpro, Fares; A. Pereira, Muriqi.