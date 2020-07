Roma, Zaniolo allontana le polemiche: "Amo questa maglia"

Oggi è stata presentata la nuova maglia della Roma. Testimonial? Nicolà Zaniolo: Amor, mette in un post su Instagram. Roma, al rovescio. Il centrocampista, poi, tramite una storia Instagram ha voluto rendere omaggio alla divisa giallorossa, giurando amore ai colori della capitale: "È come quando ti innamori: ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. E' la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia".

Una dichiarazione, quella dell'ex Inter, che allontana le voci circolate nei giorni scorsi, soprattutto legate alla mancata, e poi arrivata, convocazione per la gara contro la SPAL. Segnali distensivi dal giocatore, volti ad allontanare ogni possibile discorso di una separazione dal club.