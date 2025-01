Noah Okafor saluta il Milan: le parole dell’attaccante, prossimo a firmare con il Lipsia

Noah Okafor è pronto a diventare un nuovo giocatore del Lipsia. L’attaccante svizzero, prima di partire, ha deciso di salutare i tifosi del Milan. “Nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Per me è stata la scelta migliore. Grazie ai tifosi del Milan, lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore”.

