La stagione di Nicolò Zaniolo non è terminata nel migliore dei modi. Il classe '99, infatti, si è infortunato nella penultima giornata di Premier League e dovrà quindi saltare l'Europeo. Oggi, mercoledì 22 maggio, l'ex Roma si opererà e poi inizierà la riabilitazione in vista della prossima stagione, in cui potrebbe tornare a giocare in Italia. Zaniolo, infatti, è cercato da diversi club italiani, su tutti la Fiorentina.

Zaniolo tra operazione e possibile ritorno in Italia

Alle 08:00 di questa mattina (mercoledì 22 maggio) Nicolò Zaniolo si opererà al metatarso all’Humanitas in anestesia locale. L'operazione è un intervento di routine ortopedica e, dopo una notte in ospedale, il giorno successivo Zaniolo potrà già tornare a casa e iniziare la riabilitazione.

L'infortunio di Zaniolo, infatti, non è grave e il classe '99 sarà pronto per l'inizio dei ritiri estivi in vista della nuova stagione. In Italia diversi club pensano a riportare in Serie A Zaniolo, ma - in particolare - sull'ex Roma c'è forte la Fiorentina.