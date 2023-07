Lazio, vicino Zakharyan della Dinamo Mosca: si punta a chiudere in settimana

La Lazio lavora per il post Milinkovic-Savic: nuovi contatti in serata per Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca. Si punta a chiudere in settimana

Dopo aver salutato Sergej Milinkovic-Savic che si è trasferito in Saudi Pro League, la Lazio lavora per migliorare il centrocampo di Maurizio Sarri in vista della stagione ormai alle porte: si avvicina Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca. Intanto, si continua a trattare per Samuele Ricci del Torino.

Lazio, vicino Zakharyan della Dinamo Mosca: la situazione

La Lazio segue Arsen Zakharyan per il centrocampo. Il classe 2003 è di proprietà della Dinamo Mosca e ha un contratto fino al 30 giugno 2024. Il russo è una mezz'ala e può giocare anche come trequartista. La richiesta del club russo si aggirava intorno ai quindici milioni, ma nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra i due club e le parti sono ora più vicine all'intesa. La distanza tra Lazio e Dinamo Mosca si sta assottigliando: i biancocelesti hanno presentato un'offerta nettamente migliorata sui bonus, e ora balla soltanto un milione e mezzo circa con il club russo. Si potrebbe chiudere intorno agli undici milioni di euro, più due o tre di bonus.

Nella passata stagione, Arsen Zakharyan ha giocato 37 partite segnando 5 reti e fornendo 10 assist (tra la Premier Liga e la Coppa di Russia). Calciatore forte fisicamente, come certica il metro e ottantatrè centimetri d'altezza, ha un discreto fiuto per il gol come dimostrano i gol segnati nello scorso campionato.

Sempre a centrocampo, poi, la Lazio continua a lavorare anche per cercare l'intesa con il Torino per Samuele Ricci. Il classe 2001 ex Empoli è un profilo che piace a Claudio Lotito. L'accordo, comunque, resta difficile.