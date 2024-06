Milan, in lista anche Wieffer per il centrocampo: la situazione

In lista per il centrocampo non c'è solo Fofana: le ultime

Il Milan guarda alla prossima stagione: in lista per il centrocampo rossonero c'è anche Mats Wieffer del Feyenoord. Tra i pretendenti in quel ruolo, dunque, non c'è solo Youssouf Fofana.

Milan, i numeri di Wieffer

Non solo Fofana: nella lista per il centrocampo del Milan c'è anche Mats Wieffer. Il mediano è un classe 1999, ha 24 anni ed è nato in Olanda.

Nella stagione 2023/24, con la maglia del Feyenoord, il centrocampista ha giocato un totale di 42 partite tra campionato e coppe realizzando sei gol e quattro assist.

Con la nazionale ha esordito nel marzo del 2023 e ha fatto registrare nove presenze, un gol e un assist.