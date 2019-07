Roma, domani appuntamento con la Fiorentina per Veretout

Continuano gli intrecci di mercato per arrivare a Veretout. Dopo l'incontro interlocutorio di questo pomeriggio tra Milan e Fiorentina, domani sarà la Roma a provare a convincere i viola a cedere il centrocampista. È stato infatti fissato un incontro con Petrachi e Pradé per provare a sbloccare la trattativa e fare in modo che il francese vesta non il rossonero ma il giallorosso. L'incontro potrebbe essere anche decisivo per la chiusura dell'affare, visto che, come riporta Sky Sport, i contatti anche con il giocatore sono piuttosto avanzati.