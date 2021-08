Parma, preso Tutino dal Napoli

Il Parma ha chiuso per un grande colpo in attacco, dal Napoli arriva Gennaro Tutino, attaccante classe '96 che nell'ultima stagione ha conquistato la promozione in Serie A con la Salernitana.

Tutino al Parma: la formula e le cifre

L'attaccante napoletano arriva a Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato vicino ai 5 milioni di euro e legato al primo punto in campionato ottenuto dalla squadra di Enzo Maresca. Nella giornata di domani l'ex punta della Salernitana svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club.

Altro colpo del Parma per sognare in grande

Il Parma del presidente Krause non vuole più fermarsi. Dopo la scelta di Maresca in panchina, il romantico ritorno di Buffon dalla Juventus e gli arrivi di Vazquez e Schiattarella, preso anche Tutino per l'attacco. Una campagna acquisti importante, con l'obiettivo di essere protagonisti in Serie B e tornare al più presto in Serie A.

La carriera di Tutino

Nato a Napoli e cresciuto nelle giovanili del club di De Laurentiis, Tutino non ha mai esordito in prima squadra. Dal 2014 infatti, è stato in prestito in diversi club di Serie B e C, a partire dal Vicenza fino alla Salernitana nella scorsa stagione. Proprio con i granata nel campionato appena concluso, ha vissuto la miglior stagione della carriera: 36 presenze, 13 gol e 6 assist per portare la squadra di Castori in Serie A.