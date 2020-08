Ufficiale: Tudor lascia l’Hajduk Spalato, ora la Juve

La sua presenza nel nuovo staff tecnico della Juventus era già stata confermata qualche giorno fa, oggi è invece arrivata l'ufficialità dell'addio all'Hajduk Spalato: dopo soli nove mesi, Igor Tudor lascia del club croato. A comunicarlo è la stessa società con un comunicato apparso sul proprio sito.

"Igor Tudor non è più l'allenatore dell'Hajduk dopo aver deciso di accettare l'offerta del nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, che gli ha chiesto di raggiungerlo in Italia come assistente nel suo staff. L'ex allenatore dei bianchi ha così concluso la sua seconda avventura sulla panchina dell'Hajduk, che ha condotto in 18 partite ufficiali. Auguriamo a Mister Tudor molta fortuna e successo nella sua futura carriera."