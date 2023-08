Torino, l'alternativa a Soppy è Baku del Wolfsburg

Il Torino valuta anche altri profili per gli esterni oltre a Soppy: piace Baku

Il Torino continua a lavorare sul mercato in entrata con l'obiettuivo di regalare a Ivan Juric un esterno dopo la cessione di Wilfried Singo al Monaco.

Il primo nome sulla lista è quello di Brandon Soppy. I granata hanno intensificato i contatti con l'Atalanta. La trattativa va avanti ed è entrata nel vivo con i nerazzurri che hanno aperto alla cessione dell'ex Udinese.





L'alternativa è Baku

L'alternativa a Soppy, qualora non andasse in porto l'operazione con l'Atalanta, è Baku del Wolfsburg che arriverebbe in granata con la formula del prestito con diritto a 7 milioni.

Si tratta di un giocatore di grande propensione offensiva, in grado di segnare ma anche di fornire passaggi vincenti. Nelle ultime tre stagioni di Bundesliga, il classe 1998 ha realizzato 14 gol e 16 assist.