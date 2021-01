Torino, Sanabria vicinissimo. Incontro Giuffrida-Cairo: le immagini

[videosky id="645792"][/videosky]

Antonio Sanabria è vicinissimo al Torino: si stanno infatti definendo gli ultimi accordi con il Betis e con il giocatore. Le parti stanno discutendo sulle modalità di pagamento, che rappresentano l’ultimo tassello per far arrivare Sanabria in granata. Dopo l’importante avvicinamento, è in corso anche l’incontro tra Valerio e Gabriele Giuffrida (agenti dell’attaccante) e il presidente granata Cairo. Obiettivo: concludere l’affare Sanabria col Betis.

Nelle scorse ore c’era già stato anche l’incontro tra il ds del Torino, Davide Vagnati, e Gabriele Giuffrida, agente anche di Lerager (altro obiettivo di mercato dei granata). Sanabria rimane la grande priorità di Davide Nicola, che lo ha avuto lo scorso anno al Genoa.

Diaw verso la Spal

A questo punto Davide Diaw dovrebbe essere diretto alla Spal. L’attaccante del Pordenone è conteso proprio dai ferraresi e dal Torino, con i granata che avevano preso tempo dopo l’incontro con il ds dei neroverdi Lovisa. Ora che l’affare Sanabria si avvicina, il Torino può però lasciare che Diaw vada alla Spal. Naturalmente il club granata darà il via libera solo in caso di certezza di un accordo totale per l'attaccante del Betis.