Il Torino e Sanabria pronti a proseguire insieme la loro storia che dura ormai da gennaio del 2021.

L’attaccante paraguayano classe 1996, infatti, è vicino a rinnovare il contratto che ha come scadenza attuale 30 giugno 2025: la nuova intesa prevede un prolungamento fino al 2027.

Cambio modulo determinante

Una base d’intesa tra le parti era già stata raggiunta circa un mese fa, nei giorni scorsi però c’è stata una nuova accelerata legata alla presenza dell’agente del calciatore a Torino. Determinante per la fumata (quasi) bianca è stato il cambio di modulo, con Juric che ultimamente ha optato per uno schieramento a due punte. Torino dunque che non lavora solo ai nuovi arrivi (QUI le ultime sul ritorno di Bonifazi), ma anche ai rinnovi.

I numeri di Sanabria in questa stagione

Sanbria è tornato così a essere sempre più centrale nel progetto Torino. Fino a questo momento della stagione, l’attaccante classe 1996 ha collezionato 13 presenze e 2 gol in Serie A, l’ultimo tre giornate fa nel netto successo contro l’Atalanta. Due invece le presenze in Coppa Italia senza mai finire nel tabellino dei marcatori.