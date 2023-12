Torino, contatti positivi per il ritorno di Bonifazi: i dettagli

Per la sessione invernale di mercato, tra gli obiettivi principali del Torino ci sarà quello di rinforzare il reparto difensivo, visto anche il brutto infortunio di Schuurs. Per questo si pensa al ritorno di Kevin Bonifazi.

Il Torino rivuole Bonifazi

I contatti tra le parti sono stati positivi e ci sono tutti i presupposti per chiudere la trattativa che porterebbe al ritorno del difensore in granata. Al momento Bonifazi sta trovando poco spazio nel Bologna: appena tre le presenze finora, due in Coppa Italia e una in Serie A.

Bonifazi aveva giocato per la prima volta nel Torino nel 2014, quando ha vinto il Campionato Primavera con i granata. Dopo diversi prestiti, era tornato in prima squadra per la stagione 2017/2018 dove ha racimolato sei presenze per poi ripartire nuovamente in prestito alla SPAL. Un'ottima stagione lo fa tornare di nuovo al Torino, ma non trova troppo spazio e nel gennaio 2020 torna a Ferrara dove fa un'altra buona prozione di stagione.

Nella stagione 2020/2021 diventa titolare nell'Udinese e nell'anno successivo viene acquistato a titolo definitivo dal Bologna. Due stagioni con un buon minutaggio fino a quella attuale, dove ha trovato poco spazio.