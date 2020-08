Torino, incontro in corso a Casa Milan per Rodriguez. FOTO

Il Torino continua a lavorare per consegnare la nuova squadra nelle mani di Marco Giampaolo e in quest'ottica sta provando a portare in granata Ricardo Rodriguez.

Il terzino sinistro del Milan, che l'allenatore ha avuto nella sua esperienza in rossonero la scorsa stagione, è oggetto di un incontro che sta avvenendo in questi minuti a Casa Milan. Nella sede del club rossonero sono infatti arrivati il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, e l'agente del calciatore, Gianluca Di Domenico, entrambi con l'intenzione di chiudere positivamente questa trattativa.

Ci sono però alcune differenze da colmare tra proposta e richiesta: Il Milan infatti non vorrebbe fare minusvalenze e sarebbe disposto a cedere il calciatore per una cifra non inferiore ai 3.5 milioni di euro. Il Torino invece non vuole offrirne più di 2, forte del fatto che un'eventuale cessione permetterebbe ai rossoneri di sgravarsi dell'ingaggio da 5 milioni di euro lordi di un calciatore che non rientra più nei suoi piani.

Queste le prime immagini dei dirigenti all'ingresso di Casa Milan, verso un incontro molto importante per provare a sbloccare la situazione.