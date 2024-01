Torino, arrivati Masina e Okereke per le visite mediche: le immagini

Non solo Adam Masina dall'Udinese (leggi qui i dettagli), il Torino ha piazzato anche un colpo in attacco. È in arrivo infatti Okereke dalla Cremonese. I due giocatori stanno svolgende le visite mediche con i granata.

Le visite mediche di Masina e Okereke

Dopo Adam Masina, che si è diretto dentro il centro sportivo granata, anche Okereke è arrivato per le visite mediche

I dettagli dell'operazione che porterà a Torino Okereke dalla Cremonese

Okereke lascia la Cremonese e arriva a Torino in prestito con diritto di riscatto (stessa formula con cui i granata hanno preso Masina dall'Udinese).

Okereke in questa stagione è sceso in campo diciannove volte tra Serie B e Coppa Italia con la maglia della Cremonese, collezionando due gol e due assist. Classe 1997 nato in Nigeria, nello scorso campionato con la Cremonese in Serie A ha giocato trentotto partite accompagnate da nove reti e tre assist.