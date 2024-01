Lovato al Torino se esce Zima: la situazione

Al centro dell'attenzione in casa Torino ora c'è la situazione del capitano Buongiorno, sul quale il Milan continua a lavorare (i dettagli). Ma tiene banco anche un'altra questione, sempre in difesa.

Torino, ecco Lovato se esce Zima

Infatti se dovesse essere ceduto Zima, il Torino ha bloccato Matteo Lovato. C'è stato una cena tra il presidente dei granata Urbano Cairo con l'agente del difensore, ora alla Salernitana, Giuseppe Riso.

Juric ha già allenato il giocatore quando era sulla panchina dell'Hellas Verona. Fu proprio l'attuale allenatore dei granata che l'anciò il difensore centrale in Serie A facendolo subito diventare un pilastro della squadra. Nella stagione 2021/2022 arriva la chiamata dell'Atalanta dove esordisce in Champions League ma non trova molto spazio. Quindi a gennaio va in prestito al Cagliari e poi alla Salernitana che due estati fa lo ha acquistato a titolo definitivo.

In Campania però, soprattutto nell'ultimo periodo, non ha trovato cintinuità di minutaggio. 13 le presenze totali tra campionato e Coppa Italia: nelle ultime 13 partite della Salernitana, è rimasto in panchina in 9 occasioni.