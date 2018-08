Torino, Ljajic tra Besiktas e Fenerbahce. Niang aspetta la Ligue 1

Calciomercato ancora protagonista in casa Torino, con il club granata al lavoro per quel che riguarda le cessioni. Due i giocatori che potrebbero presto lasciare l’Italia, si tratta di Adem Ljajic e Niang. Il primo è conteso da Besiktas e Fenerbahce e già in settimana si potrebbe concretizzare il trasferimento a uno dei due club: per il talento serbo dunque futuro sempre più vicino in Turchia.

Su Niang, altro giocatore in uscita dal Torino, c’è l’offerta del Leganes che ha proposto un prestito con diritto di riscatto per assicurarsi le sue prestazioni: il giocatore però sta aspettando per capire le intenzioni di Bordeaux (che sta prendendo Henry come allenatore) e Rennes. La sua priorità al momento è la Ligue 1.

Chi invece resterà al Torino nonostante i corteggiamenti dall’estero è Iago Falque: il calciatore infatti è ritenuto una pedina inamovibile per la rosa di Mazzarri dalla società granata.