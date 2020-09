Il Torino si avvicina a Gaston Ramirez.

Oggi c'è stato un contatto molto positivo con la Sampdoria per il trequartista che in granata ritroverebbe Giampaolo in panchina.

Manca l'ultimo ok del giocatore - che aveva ricevuto anche altre offerte - ma le parti lavorano per trovare l'intesa definitiva.