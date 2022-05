Torino, in attacco pressing per Dovbyk: nodo cartellino

In attesa di definire il futuro di Andrea Belotti, il Torino si muove valutando nomi per l'attacco. E sta spingendo per un giocatore su cui aveva posto gli occhi da oltre sei mesi: Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, 25 anni ad agosto, di proprietà del Dnipro, era stato cercato già nello scorso gennaio dal ds Vagnati, che ha portato avanti i discorsi durante questi mesi, al punto tale da invitarlo a vedere la partita contro il Milan dello scorso 10 aprile proprio sugli spalti dello stadio "Grande Torino".

Un'occasione, quella, per visitare anche le strutture del club granata e lasciare un'idea (positiva) al giocatore che quest'anno ha realizzato 14 gol in 17 partite nella Serie A ucraina e che si distingue soprattutto per le doti fisiche (189 centimetri per 76kg), reputate idonee al tipo di gioco che vuole sviluppare Ivan Juric.

Dovbyk e il costo del cartellino

Rispetto alle altre pretendenti italiane (Udinese e Bologna soprattutto), il Torino si è mosso in maniera molto più convinta, tanto da essere davanti a tutti per l'accordo finale, che però ancora manca. Il Dnipro chiede infatti 12 milioni di euro e vorrebbe chiudere nei prossimi giorni, forte del fatto che le interessate non manchino.

La cifra è importante, e la società di Urbano Cairo sta valutando quale mossa fare, sia per capire quali possano essere le eventuali uscite (Pellegri è in prestito con diritto di riscatto, le altre punte di proprietà sono Sanabria e Simone Zaza, legato al club con un contratto fino al 2023, al momento però più vicino a un'eventuale partenza), sia per capire proprio del Gallo Belotti, la cui risposta è attesa nelle prossime settimane. Intanto, il nome è sulla lista e piace molto. In attesa dell'affondo definitivo.