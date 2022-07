Torino, Vagnati: "Su Joao Pedro abbiamo fatto due chiacchiere. Praet è un giocatore importante"

Il Torino, nelle figure del ds Vagnati e di Emiliano Moretti, ha incontrato in giornata sia gli agenti di Praet che quelli di Joao Pedro

Giornata di incontri di calciomercato per il Torino. A Milano, il direttore sportivo Vagnati, accompagnato da Emiliano Moretti, hanno incontrato sia l'intermediario italiano di Praet, tornato al Leicester dopo il prestito della scorsa stagione, che gli agenti di Joao Pedro, in uscita dal Cagliari e sul quale il Galatasary è in vantaggio.

Torino, giornata di incontri per Vagnati e Moretti

Giornata di incontri milanesi per il Torino. Dopo l'ufficialità di ieri di Radonjic, il direttore sportivo Vagnati, assieme a Moretti, hanno inizialmente incontrato prima l'intermediario italiano di Dennis Praet, rientrato a Leicester dopo il prestito dello scorso anno proprio in granata. Il Leicester è intenzionato a cedere il giocatore a titolo definitivo, e il Torino vorrebbe prenderlo nuovamente. I contatti tra le parti sono costanti.

In un secondo momento, i due dirigenti del Torino hanno avuto un colloquio, durato circa mezz'ora, con gli agenti di Joao Pedro, in uscita dal Cagliari. Il giocatore piace al Torino da tempo, e ha ribadito il gradimento, ma al momento rimane avanti il Galatasaray, che ieri ha incontrato la società sarda, non trovando però un accordo.

Vagnati: "Praet ha fatto bene da noi"

Al termine degli incontri del pomeriggio, il ds granata Vagnati ha fatto il punto della situazione partendo da Joao Pedro: "Su Joao abbiamo fatto due chiacchiere". Poi, ha parlato dell'attaccante francese Laurentié e di Praet: "Laurentie? Stiamo valutando, abbiamo un po' di idee. Praet? È un giocatore importante, ha fatto bene da noi".

Vagnati si è poi concentrato su un nome in uscita, il difensore Bremer: "Novità su di lui? No al momento". Infine, ha parlato del centrocampista del Cagliari Nandez, che è in orbita Toro: "Nandez? Vediamo, adesso è presto" .