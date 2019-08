Torino, Cairo: "N'Koulou mi ha lasciato di stucco. Dovrà chiedere scusa"

In casa Torino tiene banco la questione legata a Nkoulou, con il centrale classe 1990 che si è rifiutato di gocare la prima di campionato contro il Sassuolo: "Mister, non ho la testa", la spiegazione data a Mazzarri, che si è poi espresso dopo la vittoria sui neroverdi.

"Ci sono rimato molto male - ha rincarato la dose il presidente Urbaino Cairo sempre a Sky Sport - se non ci sei con la testa, lo dici prima. Perché per noi quella contro il Wolverhampton era una partita molto imporante. Non è una cosa logica, mi ha lasciato di stucco. Ci sono delle cose che veramente non capisco, un professionista deve sempre onorare i suoi impegni. Farlo con la massima voglia possibile. Il giocatore adesso dovrà chiarire qualcosa alla società ma anche ai compagni. A Bormio parlammo dell'obiettivo Europa league, eravamo tutti super coinvolti. Sentire che poi uno non c'è con la testa, mi lascia stupito. Avevo detto che avrei trattenuto tutti, ci sono riuscito ad oggi e cercherò di riuscirci fino alla fine. N'Koulou resta a Torino. Lui avrà altre idee magari, ma per me non si muove. La Roma su di lui? Se la Roma contatta un nostro giocatore c'è una penale di 900 mila euro". (Clausola imposta a Petrachi prima dell'addio).

Tanta rabbia dunque. Poi un occhio alla fase finale del mercato: "Preferisco non fare nomi di giocatori che non sono miei. Pochi volti nuovi? Non ci dimentichiamo di Bonifazi, che può essere considerato un nuovo acquisto. Lyanco, per esempio, ha fatto un grande campionato la scorsa stagione, lo abbiamo preso e tenuto rifiutando offerte importanti. Abbiamo riscatto Ola Aina, Asaldi, Djidji. Vorrei aggiungere un attaccante a sinistra che giochi di destro. Verdi? Ci siamo mossi, abbiamo fatto i nostri tentativi. Ma abbiamo anche delle alternative".