Milan, non solo Tonali. Atletico Madrid su Theo Hernandez: la situazione

Dopo la notizia della vicina cessione di Tonali al Newcastle (leggi qui l'approfondimento), un altro club europeo si è interessato a un gioiello del Milan. L'Atletico Madrid, infatti, vorrebbe Theo Hernandez per rinforzare la propria fascia sinistra.

L'Atletico Madrid su Theo Hernandez: la situazione

L'Atletico Madrid del Cholo Simeone ha messo gli occhi su Theo Hernandez come nome nuovo per la propria fascia sinistra. L’esterno piace molto al club. Se dovesse arrivare un'offerta importante il Milan valuterà se cedere o meno il giocatore, soprattutto dopo ciò che è successo con Tonali.

Attualmente non sono arrivate offerte ufficiali al Milan, e comunque la valutazione che il Milan fa per il terzino francese, pari a una cifra superiore agli 80 milioni di Tonali, sembra troppo alta per le possibilità dell'Atletico Madrid.

Il terzino ispano-francese nei colchoneros è cresciuto, giocando nelle giovanili dal 2007 al 2015, fino a giocare nella squadra B. Un ambiente, quello della Madrid biancorossa, che la famiglia Hernandez conosce molto bene, considerando che il fratello Lucas ha giocato 110 partite nel club.