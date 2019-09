Milan-Taison, piccola apertura dello Shakthar: si lavora a oltranza

Non solo Rebic per il Milan. L'attaccante croato, già arrivato in città, è pronto ad abbracciare i suoi nuovi compagni e Giampaolo. Ma può non trattarsi dell'ultimo rinforzo in casa rossonera.

Maldini e Boban, infatti, stanno continuando a lavorare per l'attacco (solo un gol in due partite in campionato) e il nome che attualmente si trova in cima alla lista è quello di Taison, attaccante classe 1988 dello Shakhtar Donetsk.

Si tratta di un'operazione difficile, dal momento che il club ucraino in un primo momento aveva ribadito la sua volontà di far partire il giocatore solo al pagamento della clausola.

Tuttavia nelle ultime ore si è aperto uno spiraglio e lo Shakthar ha mostrato una piccola apertura. Si tratta di un affare che si concluderebbe a titolo definitivo ma che resta difficile. Si lavora ad oltranza.