Svilar non rinnova col Benfica: Roma o Real Sociedad nel futuro

Corsa a due per Mile Svilar, portiere in scadenza a giugo che ha deciso di non rinnovare col Benfica: oltre alla Roma c'è anche la Real Sociedad

L’unica certezza è che il suo futuro sarà lontano dal Portogallo a partire dal prossimo giugno, quando il contratto che lo lega al Benfica terminerà.

Mile Svilar, portiere classe 1999 finito nel mirino della Roma – piace molto sia a José Mourinho che al General manager Tiago Pinto – deciderà forse già in questa settimana se accettare la proposta della Roma, che nei giorni scorsi si è mossa anche per cercare una soluzione che in qualche modo favorisca il Benfica (tra le idee anche quella di una percentuale sulla futura rivendita), o optare per la soluzione Real Sociedad.

Real Sociedad in pressing

Il club spagnolo negli ultimi giorni sta spingendo molto con il portiere (QUI la sua storia) e ha dalla sua la possibilità di poter garantire a Svilar più spazio, almeno nell’immediato, rispetto a quello che avrebbe alla Roma.

Niente rinnovo col Benfica

Corsa a due dunque per il portiere in scadenza a giugno, visto che il classe 1999 ha deciso di non prendere più in considerazione le offerte per prolungare il contratto con il Benfica. Nel fufuro di Svilar ci sarà dunque la Roma o la Real Sociedad: decisione in arrivo.