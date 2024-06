Spinazzola-Napoli: manca ancora l'accordo, si tratta

Si continua a lavorare in casa azzurra per l'acquisto a parametro zero dell'esterno sinistro ex Juventus e Atalanta

Dopo la chiusura dell'affare Rafa Marin, il Napoli continua a lavorare per mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa che migliori il rendimento dello scorso anno.

Uno dei nomi emersi nelle scorse settimane è quello di Leonardo Spinazzola, che il 30 giugno terminerà la propria esperienza con la Roma alla scadenza dell'attuale contratto.

Napoli-Spinazzola, la situazione

La dirigenza azzurra continua a lavorare per regalare a Conte un innesto di esperienza, come sarebbe Spinazzola, che in bacheca ha anche l'ultima edizione degli Europei, disputata da protagonista prima della lesione al tendine d'Achille ai quarti contro il Belgio.

L'accordo non è ancora stato trovato tra le parti (il Napoli e l'entourage del calciatore): per questo si proseguirà nei prossimi giorni con la trattativa, in attesa di sviluppi.

Nell'ultima stagione in giallorosso, Spinazzola ha messo insieme un totale di trentasei presenze tra tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia ed Europa League). Per lui anche un gol, segnato contro il Milan all'Olimpico a inizio settembre, e quattro assist.

Spinazzola era arrivato alla Roma nel 2019, ceduto dalla Juventus in un'operazione che coinvolgeva anche Luca Pellegrini. Trentuno anni, per Conte potrebbe rappresentare una soluzione importante sulla fascia sinistra, nel 3-4-3 che ha in mente l'allenatore salentino.