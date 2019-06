Spalletti: "Onorato dell'Inter. Fiorentina? Contento sia rimasto Montella"

Torna a parlare Luciano Spalletti, per la prima volta dopo l'addio all'Inter di quindici giorni fa. Ecco le sue parole: "Sono onorato di aver avuto la possibilità di allenare l'Inter. Terrò dentro di me caramente tutte le storie che abbiamo vissuto insieme. Anno sabbatico? Non posso rispondere"

"Conte? Chi va a costruire sceglie persone per ruoli importanti. Cosa manca all'Inter per arrivare in alto? È una grande squadra e una grande realtà, con una grande tifoseria, te ne rendi conto solo vivendoci dentro e devi rendere conto a queste persone"

"Io alla Fiorentina? Non credo la società ci abbia davvero pensato. Sono contento sia rimasto Montella, non è un messaggio vero quello che è passato nelle ultime giornate della scorsa stagione. Quello che è venuto fuori non dà merito alla qualità dell'allenatore, è giusto valutarlo per quello che farà la prossima stagione dall'inizio".