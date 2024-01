Leicester, Casadei torna al Chelsea. Si attende l'ok della Federazione per Sensi

Cesare Casadei torna al Chelsea: richiamato in anticipo dal prestito. Il Leicester ora attende l'ok per chiudere Sensi

Cesare Casadei non concluderà la stagione in Championship con la maglia del Leicester: il Chelsea ha deciso di richiamarlo in anticipo dal prestito nella seconda lega inglese dopo l'ottima prima parte di stagione. Ora, però, il Leicester ha bisogno urgente di un centrocampista.

Il Leicester prova a sbloccare l'arrivo di Sensi dopo la partenza di Casadei

Il Leicester già da diversi giorni stava lavorando per l'arrivo a titolo definitivo di Stefano Sensi dall'Inter, con un'intesa trovata per la cifra di circa due milioni di euro, legati alle presenze del giocatore e alla promozione in Premier League della squadra. Ma il club inglese aveva la necessità di aspettare una cessione di un altro giocatore per poter concludere l'affare con l'Inter. Ora, dopo l'addio imprevisto di Casadei, il Leicester è in attesa dell'ok della Federazione inglese per portare a termine l'operazione Sensi.