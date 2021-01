È sempre più in dirittura d'arrivo il trasferimento di Sebastiano Esposito al Venezia. L'attaccante, rientrato all'Inter, aveva già dato un assenso di massima al trasferimento in Veneto. Entro la giornata di domani, venerdì 15 gennaio, si dovrebbe definire ogni dettaglio. I contatti sono continui per riuscire a chiudere l'operazione.