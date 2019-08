Genoa, trattativa per Saponara: la Fiorentina apre alla cessione

Genova andata e ritorno dopo la sosta a Firenze. Riccardo Saponara dopo l’esperienza alla Sampdoria potrebbe infatti passare al Genoa. Arrivano conferme in questo senso dopo la notizia lanciata dal Secolo XIX.

La società rossoblù sta lavorando con la Fiorentina su un prestito con diritto di riscatto, la formula però non è ancora stata definita. Nonostante il passato alla Samp l’entourage del giocatore ha aperto ad un ritorno a Genova, così come la Fiorentina. Con ogni probabilità il Genoa effettuerà l’affondo decisivo per Saponara dopo aver avuto la certezza di non poter arrivare a Kamada, il giocatore giapponese tornare al centro del progetto dell’Eintracht.