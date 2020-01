Sampdoria, Tonelli alternativa a Kjaer: domani la risposta di Borini

Era previsto per oggi l’incontro tra gli agenti di Simon Kjaer e la Sampdoria per intavolare la trattativa per portare il difensore a Genova. L’incontro è però saltato: l’agente è all’estero e prende tempo. Proprio per questo filtra la poca convinzione del danese di lasciare l’Atalanta direzione blucerchiata.

La buona prestazione di Chabot contro il Milan ha inoltre tranquillizzato la Samp, che ora ha meno fretta di scegliere il difensore. Su Kjaer sullo sfondo c’è anche il Milan, così come il Cagliari, che lo prenderebbe in prestito per 6 mesi. Al contrario della Samo, che lo prenderebbe invece a titolo definito dal Siviglia offrendogli 3 anni di contratto. Al momento però il giocatore sembra poco convinto di dover lottare per la salvezza.

Poca fretta, la Samp decide con calma e intanto prepara le alternative: la prima in difesa è Lorenzo Tonelli, che tornerebbe in blucerchiato dopo il ritorno a Napoli. Non solo la difesa, si lavora anche per l’attacco: in quest’ottica l’unico profilo seguito è quello di Borini, seguito anche da Genoa e Verona. In queste ore è attesa una risposta del Milan.

Nel caso in cui non dovesse materializzarsi l’arrivo di Borini a Genova la Samp non virerà su altri profili ma darà fiducia a Caprari, che piace al Sassuolo. Una permanenza subordinata quindi dall’eventuale arrivo di Borini, che Ranieri ha già allenato: per l’esterno rossonero si tratterebbe di un prestito secco di 6 mesi, dopodiché il giocatore in scadenza sarebbe libero di scegliersi un’altra destinazione.