Salernitana, chiesto Cambiaso alla Juve: in attacco interessa Botheim

La Salernitana ha chiesto Cambiaso in prestito alla Juve. Interesse anche per un attaccante norvegese

Dopo la salvezza miracolosa dell'ultima stagione, la Salernitana pensa al prossimo campionato di Serie A e continua a muoversi sul mercato in entrata. Il club campano ha infatti chiesto preventivamente alla Juventus il prestito di Andrea Cambiaso, visto l'affare in dirittura d'arrivo tra i bianconeri e il Genoa per 5,5 milioni più il cartellino di Dragusin.

La Juve valuterà se tenerlo in ritiro o cederlo in prestito, ma l'idea è di portarlo in squadra nella preparazione pre campionato per poi darlo in presito. A questo proposito la Salernitana sarebbe pronta ad accoglierlo.

Salernitana, non solo Cambiaso: occhi su Galan e Botheim

Sempre per il ruolo di esterno sinistro, la Salernitana ha chiesto anche Javi Galan, esterno classe 1994 a tutta fascia, al Celta Vigo, ma l'operazione non è affatto facile per le richieste del club spagnolo. In attacco invece, oltre a Brereton Diaz, piace anche Botheim, attaccante norvegese ex Bodø/Glimt, oggi al Krasnodar.

Alcuni lo ricorderanno per i 3 gol segnati (su 8 totali) alla Roma di Mourinho che, poi, la Conference League l'ha vinta. L'attaccante è finito nelle mire del club campano, insieme al centravanti cileno del Blackburn. La Salernitana si muove tanto, per costruire la squadra che può riconfermare ancora una volta la Serie A.