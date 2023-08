Roma, Lukaku è più vicino: le ultime sulla trattativa

Romelu Lukaku è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa. Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono volati a Londra per cercare un accordo con il Chelsea e al termine della gara di Premier League contro il Luton è in programma una cena con i Blues. Sabato mattina, invece, è in programma un incontro vero e proprio per trovare un accordo.

Si cercherà l'intesa per prendere il giocatore in prestito (al massimo con diritto di riscatto e non con obbligo) e se tutto dovesse andare nel verso giusto si cercherà un accordo con il belga.

Lukaku si trova attualmente a Bruxelles, ma sarebbe pronto a raggiungere Londra o direttamente Roma se riuscisse a trovare gli accordi con i giallorossi (a meno che non decida di aspettare il weekend).

L'obbiettivo del club dei Friedkin è proprio quello di evitare di allungare i tempi e di non arrivare al fine settimana, per trovare quanto prima l'intesa finale.