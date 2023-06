Roma, chieste informazioni per il prestito di Scamacca

La Roma deve fare i conti con il grave infortunio subito da Tammy Abraham nell'ultima partita di campionato, all'Olimpico contro lo Spezia.

Per questo la società giallorossa, che in queste settimane si sta muovendo anche per il mercato in uscita, pensa a sorpresa a Gianluca Scamacca come sostituto dell'attaccante inglese, che dovrà stare fuori circa 8-9 mesi per la rottura del legamento crociato.

Roma, si pensa a Scamacca per sostituire l'infortunato Abraham

Scamacca è sotto contratto con il West Ham; è arrivato a Londra la scorsa estate dal Sassuolo, e nell'attuale stagione ha messo insieme un totale di 27 presenze fra tutte le competizioni (Premier, Carabao, FA Cup, Conference League). Per lui anche 8 gol, di cui 5 in Conference (fra qualificazioni e fase finale) e 3 in Premier. Un'annata conclusa prima del tempo per l'attaccante italiano, a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo anche in occasione della finale di Conference poi vinta dai londinesi contro la Fiorentina e che gli impedirà di partecipare alle final four di Nations League in cui l'Italia se la vedrà in semifinale con la Spagna.

Quello del classe 1999 sarebbe in un certo senso un ritorno, anche se alla Roma l'attaccante ha giocato solo nelle giovanili e mai in prima squadra. In queste ore ci sono stati i primi contatti e la Roma ha chiesto informazioni per un eventuale prestito. Su Scamacca c'è anche l'interesse del Milan, che già da tempo aveva chiesto informazioni.