Milan, si va avanti per Kamada. Frenata per Loftus-Cheek

Milan, la situazione per il mercato a centrocampo: avanti per Kamada, si raffredda la pista Loftus-Cheek

Dopo l'addio di Massara e Maldini, prosegue il mercato del Milan in questa prima fase. Da tempo come rinforzo per il centrocampo i rossoneri sono su Kamada. La decisione riguardo il suo arrivo ormai dovrebbe essere definitiva.

Milan, da Kamada a Loftus-Cheek: la situazione per il centrocampo

Rimanendo in tema centrocampo, ha subito una frenata invece la pista che porterebbe a Loftus Cheek. Il classe '96 del Chelsea non ha convinto la dirigenza per una questione di investimento per quanto riguarda l'età.

Kamada nel frattempo ha lasciato l'Eintracht Francoforte a parametro zero. Aveva il contratto in scadenza a giugno 2023 e il giapponese non ha rinnovato il contratto con i tedeschi.

Nei giorni scorsi la dirigenza del Milan aveva incontrato l'avvocato Giuseppe Bozzo, intermediario dell'operazione, per definire gli ultimi dettagli (leggili QUI).