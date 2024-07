Roma, più vicino l'arrivo di Le Fee: le ultime sulla trattativa

Aumenta la fiducia in casa Roma per l'arrivo di Enzo Le Fee. La trattativa con il Rennes continua e la sensazione è che possa andare in porto, con i giallorossi che si preparano a regalare a De Rossi un acquisto di talento e qualità.

Roma-Le Fee, il punto sulla trattativa

L'operazione che porterebbe Enzo Le Fee alla Roma è impostata. Il Rennes non si muove dalla sua posizione: il giocatore non partirà per meno di 20 milioni di euro, cifra che era stata spesa per acquistarlo nella scorsa stagione dal Lorient.

Nei giorni scorsi la Roma aveva presentato una prima offerta ufficiale da 15 milioni di euro. Proposta che il club francese aveva rispedito al mittente.