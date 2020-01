Roger Ibanez-Roma, affare concluso. Dopo il sì del giocatore e i passi in avanti delle ultime ore è stato fissato il giorno dell’arrivo del giocatore dell’Atalanta a Roma. Il difensore brasiliano classe ‘98 arriverà nella Capitale mercoledì’ per sostenere le visite mediche e poi diventare un giocatore giallorosso. La Roma ha quindi chiuso per l’arrivo di Ibanez, battendo la concorrenza del Bologna.