Roma, le cifre definitive della cessione di Ibanez. Si va avanti per Marcos Leonardo

Le cifre definitive e i dettagli della cessione di Ibanez all'Al-Ahli. La Roma insiste per Marcos Leonardo e attende il via libera per Renato Sanches

Roger Ibañez saluta la Roma a titolo definitivo e si trasferisce in Arabia Saudita all'Al-Ahli: i due club hanno trovato l'accordo e definito tutti i dettagli del trasferimento. Il difensore brasiliano lascia i giallorossi per ventotto milioni e mezzo di euro, a cui si aggiungono tre milioni di bonus facilmente raggiungibili e il 20% sulla futura rivendita. Inoltre, il club saudita si occuperà del pagamento del contributo di solidarietà alle società che hanno formato il giocatore, che corrisponde al 5% della cifra complessiva del trasferimento, ovvero a circa un milione e mezzo.

Roma, tutti i dettagli della cessione di Ibañez

La Roma incassa quindi complessivamente trentuno milioni e mezzo di euro, senza considerare il 20% sulla futura rivendita. Prima che si trovasse l'accordo definitivo con l'Al-Ahli, Ibañez era un obiettivo concreto del Nottingham Forest, che aveva inizialmente offerto diciotto milioni e mezzo, per poi salire a venticinque di parte fissa, più cinque di bonus e il 15% sulla futura rivendita.

Però, a differenza del trasferimento a titolo definitivo all'Al-Ahli, che verrà ufficializzato nelle prossime ore (visite mediche in programma nella giornata di martedì), l'offerta del club inglese era per un prestito con obbligo di riscatto: di conseguenza sarebbe stata un'operazione con condizioni meno favorevoli per la Roma. Si tratta di una cessione molto importante per le casse del club giallorosso, e lo stesso Ibañez andrà a guadagnare uno stipendio cinque volte superiore a quello attuale.

Roma, si insiste per Marcos Leonardo. Si attende il via libera per Renato Sanches

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, la Roma continua a lavorare per Marcos Leonardo, attaccante del Santos: si va avanti per trovare l'intesa con il club brasiliano. A centrocampo, invece, il giocatore scelto è Renato Sanches, per cui si aspetta sempre il via libera del Paris Saint-Germain per il trasferimento in prestito. Dopo questi due innesti, la Roma lavorerà anche all'arrivo di un altro attaccante e di un nuovo difensore.