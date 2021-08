Roma, idea Hector Herrera per il centrocampo: prima serve una cessione

La Roma valuta il nome del centrocampista messicano, ma solo nel caso in cui avvenisse una cessione in quella zona di campo

La Roma valuta nuove idee per il centrocampo. Non sarà facile avviare i contatti per un nuovo colpo in entrata, ma nel caso avvenisse una cessione in quella zona del campo, c'è una prima idea.

Idea Herrera, Villar potrebbe entrare nella trattativa

Si tratta di Hector Herrera dell'Atletico Madrid, già vicino alla Serie A negli scorsi anni. Campione di Spagna in carica con i "colchoneros", il centrocampista messicano è una delle prime idee dei giallorossi nel caso si concretizzasse un'uscita negli ultimi giorni di mercato.

Nei primi contatti avuti dalle due società si è discusso anche di un possibile inserimento di Gonzalo Villar nella trattativa, ma non c'è nulla di avanzato.

La Roma intanto va ai gironi di Conference League

La squadra di Mourinho intanto supera l'ostacolo Trabzonspor e si qualifica per i gironi di Conference League con una doppia vittoria. Nella serata dell'Olimpico, il grande protagonista è stato Nicolò Zaniolo. Il centrocampista, tornato in campo da poche sfide dopo l'infortunio, ha trovato il gol ed è scoppiato in lacrime per la gioia.

Un bell'episodio che unisce ancora di più il gruppo giallorosso. Mourinho guarda soddisfatto e intanto blinda Pellegrini: "Deve firmare il rinnovo".