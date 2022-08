Roma pronta a tornare sul mercato per un centrocampista dopo l'infortunio di Wijnaldum

Dopo il brutto infortunio di Wijnaldum, la Roma tornerà sul mercato per trovare un centrocampista. Tiago Pinto inizierà da domani lo "scouting" per capire quale possa essere il profilo migliore per sostituire l'olandese.

I giallorossi, poi, sono alla ricerca di un attaccante: con la trattativa Fulham-Kluivert che potrebbe chiudersi domani mattina e con la Cremonese che fa sul serio per Felix a titolo definitivo, la prima opzione è quella di portare Belotti nella capitale.