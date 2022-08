Milan, avanza Onana per il centrocampo: i dettagli

Milan, avanza Onana per il centrocampo: domani gli agenti a Bordeaux per provare a chiudere

Avanza la soluzione Jean Onana per il centrocampo del Milan. Il club rossonero è al lavoro da tempo per consegnare a Stefano Pioli un nuovo centrocampista e oggi il francese classe 2000 del Bordeaux non era in campo e nemmeno in panchina, segnale importante di come sia in uscita.

Domani gli agenti di Onana saranno a Bordeaux per cercare di chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto, ma il Milan è pronto a fare un'offerta anche a titolo definitivo dal valore di 5-6 milioni di euro, bonus compresi. C'è grande fiducia per la chiusura dell'operazione. L'alternativa principale rimane Vranckx del Wolfsburg.