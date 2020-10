Roma-Borja Mayoral, giornata decisiva: in programma un incontro

Borja Mayoral alla Roma , è oggi la giornata decisiva. Previsto un incontro per l’attaccante del Real Madrid, nel quale le due parti potrebbero sbloccare definitivamente la trattativa.

I giallorossi sono da tempo alla ricerca di un attaccante e hanno individuato nello spagnolo il profilo adatto. Mayoral, cresciuto nella cantera madridista, ha indossato la maglia del Levante nelle ultime due stagioni.