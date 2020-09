Roma, Borja Mayoral ha detto sì: ora si cerca l'intesa col Real Madrid

La Roma vuole Borja Mayoral e lo spagnolo vuole la Roma. L’attaccante del Real Madrid ha detto sì ai giallorossi, che ora devono trovare l’intesa coi Blancos. C’è da lavorare sulla formula: il club spagnolo vorrebbe infatti vendere il giocatore, che ha un solo anno di contratto, mentre la Roma preme per un’impostazione diversa.

La trattativa va avanti da alcune ore, può proseguire fino alla fumata bianca. Borja Mayoral potrebbe rinnovare col Real e poi essere creduto in prestito. E’ un’ipotesi: è ancora tutto aperto sul tavolo della trattativa tra i due club. Lo spagnolo sarebbe un rinforzo per l’attacco, non il sostituto di Dzeko.