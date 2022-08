Napoli, oggi ancora nessun contatto con il Sassuolo per Raspadori: le ultime

Le ultime sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori

Il Napoli continua a muoversi sul mercato e tra le trattative in corso c'è quella con il Sassuolo per Raspadori. Oggi, però, non c'è stato ancora nessun contatto diretto tra le parti.

Napoli, le ultime su Raspadori

Il Sassuolo risponderà alla proposta presentata dal Napoli (25 milioni di euro più bonus) fra stasera e domani: la proposta dagli azzurri, però, non soddisfa gli emiliani.

L'arrivo di Pinamonti in neroverde, inoltre, va a sostituire Scamacca e non è il preludio alla cessione di Raspadori al Napoli, bensì allunga i tempi della trattativa. Inizialmente il Sassuolo aveva l'intenzione di non andare oltre l'inizio del campionato, ma ora le tempistiche possono allungarsi e si può arrivare fino a fine mercato.