Napoli, mercoledì attesa la chiusura per Rafa Marin: cifre e formula

Il Napoli è in chiusura per Rafa Marín del Real Madrid

Il Napoli attende Rafa Marin. Nella giornata di mercoledì 19 giugno è attesa la chiusura definitiva dell'operazione.

Rafa Marin al Napoli: cifre e formula

Nella giornata di martedì 18 giugno, il Napoli ha trattato ad oltranza con il Real Madrid e ora la chiusura è prossima. Il difensore classe 2002, la scorsa stagione al Deportivo Alaves, si trasferirà in azzurri a titolo definitivo per poco più di 10 milioni di euro.

Si sta definendo la formula dell'operazione, ma il Real Madrid manterrà il diritto di recompra per Rafa Marin. La chiusura è attesa per mercoledì 19 giugno.

I numeri in stagione di Marin

Rafa Marin è un difensore spagnolo classe 2002 di proprietà del Real Madrid. È dotato di grande struttura fisica, essendo altro 191 cm, ed è dipiede destro.

In questa stagione Rafa Marin ha giocato in prestito all'Alaves. In Liga ha preso parte a 33 gare in cui, però, non è riuscito a collezionare gol e assist. Ha preso parte, poi, anche a due partire di Coppa del Re.