Napoli, tra l'uscita di Osimhen e Lukaku: il punto sull'attacco

Il Napoli è tra le società più attive in questa prima fase di calciomercato estivo. Sono in arrivo infatti tre nuovi acquisti: Buongiorno e Rafa Marin in difesa, Spinazzola per la fascia sinistra.

Intanto però gli azzurri devono fare i conti anche con le uscite. Una situazione che al momento non ha avuto particolari sviluppi ma potrebbe evolvere nelle prossime settimane è quella che riguarda Victor Osimhen.

Il mosaico degli attaccanti coinvolge Osimhen: ecco perché

A "sbloccare" il mosaico degli attaccanti in giro per l'Europa, come raccontato, potrebbe essere Alvaro Morata. Un suo "sì" al Milan (Ibrahimovic lo corteggia da giorni) obbligherebbe l'Atletico Madrid a sondare il mercato alla ricerca di un sostituto.

Tra i nomi, oltre a quello di Artem Dovbyk, ucraino del Girona, c'è Randal Kolo Muani, ultima stagione al Paris Saint-Germain. In precedenza, Kolo Muani aveva giocato anche con le maglie di Nantes e Eintracht Francoforte.

Ma in che modo il Napoli e Osimhen sono coinvolti in questo discorso? L'uscita di Kolo Muani potrebbe spingere il Paris Saint-Germain ad affondare il colpo per l'attaccante nigeriano.

In questo momento, la pista PSG è tra le più calde per Osimhen. Se il Napoli dovesse salutare Osimhen, lo sostituirebbe con Lukaku, con cui c'è già l'accordo.