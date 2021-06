Psg-Hakimi: traguardo vicino

Contatti continui tra il Psg e l’Inter per il trasferimento di Hakimi: affare vicino alla conclusione per circa 70 milioni di euro bonus compresi

Achraf Hakimi è sempre più vicino a lasciare l’Inter per trasferirsi al Paris Saint-Germain.

Ore decisive

Nei giorni scorsi il Psg aveva annunciato all'Inter che avrebbe presentato l'offerta per il ragazzo e ora sono ore decisive per il trasferimento in Francia dell’esterno marocchino classe 1998, tra i principali protagonisti dello scudetto nerazzurro.

45 presenze, 7 gol e 11 assist tra tutte le competizioni: sono questi i numeri collezionati da Hakimi nell’ultima stagione con la maglia dell’Inter, club che lo ha acquistato la scorsa estate dal Real Madrid.

Le cifre

I contatti tra il Psg e l’Inter sono continui, con la società francese che è ormai vicina al traguardo: fumata bianca che dovrebbe arrivare per circa 70 milioni di euro bonus compresi.

Su Hakimi, ricordiamo, c'era anche l'interesse concreto del Chelsea ma il Psg ha accelerato negli ultimi giorni ed è vicino a chiudere l'operazione.

Francesi che presto annunceranno anche l'arrivo di Gigio Donnarumma, portiere ormai ex Milan che ha già sostenuto le visite mediche.