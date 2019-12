Lazio, la probabile formazione anti-Juventus

Voglia d'Europa e di alta classifica: la Lazio in campo contro la Juventus per consacrare il suo ottimo avvio di campionato. La classifica vede i biancocelesti al terzo posto in solitaria con una striscia aperta di sei vittorie consecutive e l'imbattibilità casalinga ancora ben salda.

Il ballottaggio Milinkovic-Parolo

Per Simone Inzaghi (che ha dovuto rispondere anche sull'ipotesi di un futuro alla Juventus) da sciogliere sostanzialmente solo un dubbio a centrocampo: in settimana è stato provato Marco Parolo nella formazione titolare, con Milinkovic Savic che, pur rimanendo il favorito per una maglia da titolare, potrebbe partire per questa volta dalla panchina, visto che non ha preso parte a questa sessione. Per il resto la squadra sembra già disegnata: Bastos e Radu saranno i compagni di reparto di Acerbi, Lazzari e Lulic gli esterni, Leiva e Luis Alberto gli altri centrocampisti.

In attacco fiducia totale alla coppia Correa-Immobile, fin qui la migliore del campionato per gol segnati: nel reparto c'è da segnalare di fatto solo l'assenza per infortunio del giovane Adekanye, che era stato titolare in Europa League nel giorno della vittoria contro il Cluj.

Questa la probabile formazione di Simone Inzaghi per Lazio-Juventus.

Lazio (3-5-2) Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.