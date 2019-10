Inter, la probabile formazione per la sfida alla Juventus

L'Inter verso il big match con la Juventus. Antonio Conte si prepara alla sua sfida da ex contro i bianconeri, con la formazione titolare ormai in via di definizione. Ancora pochissimi dubbi da sciogliere per una squadra che potrebbe cambiare in alcuni singoli ma non nella sua natura: al momento gli unici ballottaggi sono tra Barella e Vecino a centrocampo e tra D'Ambrosio e Candreva per la fascia destra.

Il centrocampista ex Cagliari sembra favorito sull'uruguaiano vista soprattutto la splendida prova a Barcellona, mentre sulla fascia il contenimento di D'Ambrosio potrebbe essere il fattore decisivo per preferirlo a Candreva.

Per il resto pochissimi dubbi: Handanovic in porta, trio difensivo con Godin, De Vrij e Skriniar; Brozovic in mediana affiancato da Sensi, Asamoah a sinistra e coppia d'attacco formata da Lautaro e Lukaku che torna a disposizione dopo il forfait di Genova. Fondamentale il suo recupero vista la squalifica di Sanchez che era stato espulso nella partita con la Sampdoria.

Questa la probabile formazione dell'Inter per la sfida alla Juventus.

(3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

