Juventus, la probabile formazione contro l'Inter

Derby d'Italia e sfida di alta classifica. Maurizio Sarri per il match l'Inter è pronto a riproporre la formazione 'tipo' delle ultime uscite bianconere.

Douglas Costa è ancora out, mentre in attacco il ballottaggio è tra Higuain e Dybala ma è difficile che giochi quest'ultimo dal 1'; il Pipita è il favorito per fare coppia con Cristiano Ronaldo nel tandem davanti a Ramsey.

Alle sua spalle, pronti Khedira, Pjanic e Matuidi davanti alla difesa a quattro con Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie laterali e la coppia Bonucci-de Ligt al centro.

Questa la probabile formazione bianconera in vista della partita contro l'Inter:

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo

