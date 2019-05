Chelsea, Sarri: "Un confronto col club è obbligatorio". Oggi Ramadani a Londra per 'liberarlo'

Braccia al cielo per Maurizio Sarri, alla prima stagione sulla panchina del Chelsea l'allenatore italiano ha conquistato subito l'Europa League grazie alla vittoria di stasera contro l'Arsenal. Primo e forse ultimo trofeo, però: oggi il suo agente Ramadani andrà a Londra per parlare con il club e con Marina Granovskaia per cercare una soluzione per "liberarlo". Dal'altra parte c'è la Juventus, che aspetta notizie dall'incontro dopo averlo bloccato.

Oggi intanto è la notte dei Blues, che ancora una volta vincono un trofeo con un italiano in panchina: "Abbiamo fatto una buona stagione conquistando l'accesso alla Champions tramite la vittoria dell'Europa League - spiega Sarri a Sky Sport - Era un compito non semplice visto il livello della Premier League. Dopo stasera penso che la nostra stagione cambi da buona a straordinaria".





Prima stagione all'estero: "Non è semplice arrivare in un campionato così difficile e ambientarsi velocemente. Ci sono state difficoltà, ma da metà febbraio in poi ho visto cambiamenti nei rapporti con i giocatori. Forse sono cambiato anch'io". Sul futuro di Hazard: "MI dispiace che vada via, è un giocatore straordinario che può migliorare ancora".

Un commento anche sulla sua situazione: "Ora è il momento di festeggiare, da domani tireremo le somme della stagione. Ho ancora 2 anni di contratto, ma penso che un confronto sia obbligatorio e dovuto. I complimenti del Napoli mi fanno piacere. I napoletani sanno benissimo l'amore che provo per loro e che l'anno scorso ho scelto l'estero per non andare in un'altra squadra italiana. Ma questa professione può portare anche a fare altri tipi di percorsi, che non rovinerebbero il rapporto con Napoli e con il Napoli".



Una dedica speciale per la vittoria della coppa: "A tutti i tifosi del Napoli perché è una soddisfazione che non sono riuscito a dare a loro. E in più la dedico anche ai giocatori che non hanno potuto giocare oggi a causa degli infortuni: Loftus-Cheek, Hudson-Odoi e Rudiger".